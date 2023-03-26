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Украина - Англия: обзор матча и результат игры отбора на ЧЕ-2024 26.03.2023

Завершился первый тайм поединка.
Сегодня, 21:00
Getty Images
Getty Images

Сборная Украины в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года на Уэмбли встретилась с Англией.

Долго команда Руслана Ротаня не давала англичанам наносить точные удары по воротам, прекрасно играла на линии офсайда, хотя при этом команда "трех львов" довольно часто наседала на ворота Анатолия Трубина.

Но все изменилось в конце первой половины, когда сначала Гарри Кейн переиграл в позиционной борьбе Александра Караваева и забил после подачи Букайо Сака. А через пару минут Сака уже сам забил, пробив издали точно в дальнюю девятку.

При этом в первом тайме сами украинцы практически не имели возможности забить в ворота Джордана Пикфорда.

Второй тайм превратился в некую тренировку с особой ответственностью для англичан. Команда Гарета Саутгейта продолжала атаковать и играть первым номером лишь редко позволяя украинцам "поиграть с мячом".

Сами же англичане атаковали достаточно много, а в конце матча вообще имели крутые моменты для того, чтобы пробить Анатолия Трубина еще хотя бы раз. Но и сам Анатолий был на высоте, и британцы были далеко не точными.

Статистика матча Англия – Украина отбора на Евро-2024

  • Ожидаемые голы (xG): 2,21 – 0,14
  • Владение мячом: 59% – 41%
  • Удары по воротам: 16 - 2
  • Удары в створ: 7 - 0

Англия — Украина 2:0
Голы: Кейн, 37, Сака, 40

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилвелл — Беллингем (Галлагер, 86), Гендерсон, Райс — Сака, Кейн (Тоуни, 81), Мэддисон (Грилиш, 85).

Украина: Трубин - Караваев (Буяльский, 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 62) - Степаненко (Коноплянка, 90), Зинченко - Судаков, Малиновский, Мудрик (Цыганков, 61) - Яремчук
(Довбык, 74).

Предупреждение: Малиновский


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