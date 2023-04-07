Арсенал Зинченка намерен подписать хавбека сборной Швейцарии

Джибриль Соу может перебраться в АПЛ.

Лондонский Арсенал летом намерен усилить глубину в центре поля.

Как сообщает издание Mirror, "канониры" активизировали работу по подписанию Джибриля Соу.

Наставник клуба Микель Артета считает, что швейцарец может составить конкуренцию Томасу Парти и Граниту Джаке.

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Контракт Соу с Айнтрахтом заканчивается в 2024 году. Переход игрока оценивается в 15 млн евро.

В текущем сезоне он забил 3 гола в 38 матчах во всех турнирах за франкфуртский клуб.