Арсенал Зинченка попробует подписать одноклубника Миколенка

Доминик Калверт-Льюин может перебраться в стан "канониров", если Эвертон вылетит из АПЛ.

Лондонский Арсенал может подписать лидера Эвертона Доминика Калверта-Льюина летом.

Как сообщает Football Insider, наставник лондонцев восхищается возможностями Калверта-Льюина и его не смущает достаточно высокая травматичность игрока.

Трансфер станет более вероятным, если "ириски" вылетят в Чемпионшип по итогам текущего сезона АПЛ.

Читай также: Еще одна звезда на Эмирейтс: Популярная певица пришла поболеть за Арсенал

Контракт англичанина с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Тransfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

Статистика форварда в текущем сезоне не очень впечатлительна. В 12 матчах на его счету лишь одно взятие ворот.