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Арсенал Зинченка попробует подписать одноклубника Миколенка

Доминик Калверт-Льюин может перебраться в стан "канониров", если Эвертон вылетит из АПЛ.
Сегодня, 17:51
Доминик Калверт-Льюин / Getty Images
Доминик Калверт-Льюин / Getty Images

Лондонский Арсенал может подписать лидера Эвертона Доминика Калверта-Льюина летом.

Как сообщает Football Insider, наставник лондонцев восхищается возможностями Калверта-Льюина и его не смущает достаточно высокая травматичность игрока.

Трансфер станет более вероятным, если "ириски" вылетят в Чемпионшип по итогам текущего сезона АПЛ.

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Контракт англичанина с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Тransfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

Статистика форварда в текущем сезоне не очень впечатлительна. В 12 матчах на его счету лишь одно взятие ворот.


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