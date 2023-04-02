Еще одна звезда на Эмирейтс: Популярная певица пришла поболеть за Арсенал

На матче Арсенала против Лидса хозяев поединка ждала звездная поддержка.

Матч на Эмирейтс Стэдиум посетила звездная певица албанского происхождения Дуа Липа.

Липа несколько раз в интервью признавалась, что ее отец и младший брат болеют за "канониров", а любимым футболистом семьи является капитан лондонцев Гранит Джака, который также является этническим албанцем.

При этом сама Дуа, судя по всему, на волне успеха подопечных Микеля Артеты сменила свои клубные предпочтения, ведь ранее заявляла, что является "почетным болельщиком Ливерпуля", а "красные" занимают особое место в ее сердца. Также песня One Kiss, записанная в дуэте с Кэлвином Харрисом, стала одним из неофициальных гимнов фанатского движения мерсисайдцев.

Напомним, что певица открывала финал Лиги Чемпионов в Киеве, где коллектив Юргена Клоппа сразился с Реалом

Ранее матч Арсенала против Спортинга посетила Ким Кардашьян.