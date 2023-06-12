Ванат дебютировал за сборную Украины

Нападающий Динамо вышел на замену в товарищеском матче с Германией.

В понедельник, 12 июня, сборная Украины встретилась в товарищеском поединке с Германией.

Свой первый матч под руководством нового главного тренера Сергея Реброва "сине-желтые" проводят в Бремене на арене Везерштадион.

На 64-й минуте встречи на поле вышел нападающий киевского Динамо Владислав Ванат, заменив Артема Довбика. Для 21-летнего футболиста этот матч стал дебютным в составе украинской национальной команды.

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В нынешнем сезоне Ванат провел за Динамо во всех турнирах 36 поединков, отличившись 13 голами и тремя результативными передачами.

Отметим, что сборная Украины обыгрывает Германию со счетом 3:2.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Германия - Украина.