Украина - Мальта: где смотреть матч отбора на Евро-2024
В понедельник, 19 июня, сборная Украины проведет третий поединок в рамках квалификации чемпионата Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет национальная команда Мальты.
В рамках встречи команды постараются набрать важные очки, которые помогут улучшить позиции в квартете.
Матч Украина - Мальта состоится на стадионе Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.
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Где и когда смотреть матч Украина - Мальта
На территории Украины поединок будет доступен для просмотра на местных телеканалах Суспільне, а также на платформе Megogo по подписке Спорт и Максимальная.
Отметим, что и на Суспільному, и на MEGOGO будут доступны предматчевые студии, которые начнутся за 45 минут и за час до игры соответственно.
В своей истории сборные встречались однажды. В 2017 году Мальта сенсационно минимально обыграла Украину в рамках товарищеского поединка.
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Где состоится матч Украина - Мальта
Национальный матч между Украиной и Мальтой будет сыгран на стадионе Антона Малатинского в Трнаве
Арена была открыта в 1921 году, а в 2015 - реконструирована. Вместимость стадиона составляет около 19 тысяч зрителей.
Напомним, что в преддверии очного противостояния Украина переиграла Северную Македонию, а Мальта разгромно проиграла Англии.