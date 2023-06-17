Украина - Мальта: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Украина - Мальта встретятся в рамках квалификации на Евро-2024. Узнай, где смотреть этот поединок в прямом эфире на ISPORT.ua.

В понедельник, 19 июня, сборная Украины проведет третий поединок в рамках квалификации чемпионата Европы-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет национальная команда Мальты.

В рамках встречи команды постараются набрать важные очки, которые помогут улучшить позиции в квартете.

Матч Украина - Мальта состоится на стадионе Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.

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Где и когда смотреть матч Украина - Мальта

На территории Украины поединок будет доступен для просмотра на местных телеканалах Суспільне, а также на платформе Megogo по подписке Спорт и Максимальная.

Отметим, что и на Суспільному, и на MEGOGO будут доступны предматчевые студии, которые начнутся за 45 минут и за час до игры соответственно.

В своей истории сборные встречались однажды. В 2017 году Мальта сенсационно минимально обыграла Украину в рамках товарищеского поединка.

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Где состоится матч Украина - Мальта

Национальный матч между Украиной и Мальтой будет сыгран на стадионе Антона Малатинского в Трнаве

Арена была открыта в 1921 году, а в 2015 - реконструирована. Вместимость стадиона составляет около 19 тысяч зрителей.

Напомним, что в преддверии очного противостояния Украина переиграла Северную Македонию, а Мальта разгромно проиграла Англии.