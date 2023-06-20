Португалия вырвала победу над Исландией благодаря голу Роналду
Во вторник, 20 июня, в рамках четвертого тура квалификации чемпионата Европы сборная Исландии на своем поле принимала национальную команду Португалии.
В составе португальцев вышел на поле с первых минут Криштиану Роналду, для которого этот поединок стал юбилейным - 200 за сборную.
Хозяева и гости сумели создать за всю игру несколько моментов, однако реализовать удалось лишь главное звезде встречи.
Роналду на последних минутах игры поразил ворота гостей, что позволило Португалии выиграть встречу.
Исландия - Португалия 0:1
Гол: Роналду, 90
В турнирной таблице группы Португалия идет на первом месте, имея 12 очков за четыре тура. Исландия располагается на пятой строчке с 3 баллами.
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