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Португалия вырвала победу над Исландией благодаря голу Роналду

Юбилейный поединок Криштиану завершился наилучшим образом.
Вчера, 23:44
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Во вторник, 20 июня, в рамках четвертого тура квалификации чемпионата Европы сборная Исландии на своем поле принимала национальную команду Португалии.

В составе португальцев вышел на поле с первых минут Криштиану Роналду, для которого этот поединок стал юбилейным - 200 за сборную.

Хозяева и гости сумели создать за всю игру несколько моментов, однако реализовать удалось лишь главное звезде встречи.

Роналду на последних минутах игры поразил ворота гостей, что позволило Португалии выиграть встречу.

Исландия - Португалия 0:1
Гол: Роналду, 90

В турнирной таблице группы Португалия идет на первом месте, имея 12 очков за четыре тура. Исландия располагается на пятой строчке с 3 баллами.

Напомним, на ISPORT.ua доступно расписание и результаты отбора на Евро-2024.


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