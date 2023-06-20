Португалия вырвала победу над Исландией благодаря голу Роналду

Во вторник, 20 июня, в рамках четвертого тура квалификации чемпионата Европы сборная Исландии на своем поле принимала национальную команду Португалии.

В составе португальцев вышел на поле с первых минут Криштиану Роналду, для которого этот поединок стал юбилейным - 200 за сборную.

Хозяева и гости сумели создать за всю игру несколько моментов, однако реализовать удалось лишь главное звезде встречи.

Роналду на последних минутах игры поразил ворота гостей, что позволило Португалии выиграть встречу.

Исландия - Португалия 0:1

Гол: Роналду, 90

В турнирной таблице группы Португалия идет на первом месте, имея 12 очков за четыре тура. Исландия располагается на пятой строчке с 3 баллами.

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