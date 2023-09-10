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"Невероятные командные действия": Зинченко поделился впечатлениями от гола в ворота Англии

Сборная Украины смогла завершить вничью матч с лидерами группы.
Сегодня, 07:25
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями по поводу ничейного результата матча с Англией (1:1) в пятом туре квалификации Евро-2024.

"Сине-желтые" разошлись миром с лидерами группы, а счет в поединке на 26-й минуте открыл украинский легионер лондонского Арсенала.

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"Для нас это потрясающий результат. Англия - одна из лучших команд в мире. Мы знали, что будет тяжело и нам придется проводить большую часть времени в защите, но мы справились.

Гол? Это были невероятные командные действия на правом фланге. Я старался оказаться там, где должен был быть. Мне немного повезло.

Атмосфера была впечатляющей. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но против такой сборной Англии это сложно сделать", - приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Англия (1:1).

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