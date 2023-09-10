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Зинченко: Награду лучшему игроку матча хотел бы отдать болельщикам

Полузащитник сборной Украины отметил важность поддержки в поединке против Англии.
Сегодня, 14:36
Зинченко признан лучшим в составе сборной Украины / УАФ
Зинченко признан лучшим в составе сборной Украины / УАФ

Александр Зинченко, признанный лучшим игроком сборной Украины в матче квалификации Евро-2024 с Англией (1:1), посвятил эту награду болельщикам.

"Я хотел бы отдать эту награду всем болельщикам сборной Украины, потому что они добыли этот результат. С их поддержкой проиграть было невозможно. Я понимаю, что сборная Англии является одной из лучших в мире, но мы вместе с нашими поклонниками обеспечили себе хороший результат встречи"

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"Мы сделали правильные выводы из первого матча с англичанами. Проанализировали наши хорошие действия и не очень. Мы понимали, что много времени придется работать в обороне, играть как единое целое, как одна команда. Тогда моменты будут обязательно. Так и вышло.

В эпизоде с забитым мячом команда очень хорошо вышла в атаку. Виктор и Фима классно сыграли на своем фланге, а я просто выполнял свою работу и пытался быть в том месте, где я должен быть.

Что касается поединка с Италией, то, прежде всего, нам нужно восстановиться. Каждый из нас понимает, что ему нужно делать, поэтому я надеюсь, что времени на восстановление к очень важной игре у нас хватит", - приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Англия (1:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Англии Александр Зинченко

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Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

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