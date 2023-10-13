Миколенко: Думаю, македонцы будут играть в ту же игру, что и в Скопье

Виталий Миколенко поделился ожидаями от предстоящего поединка против сборной Северной Македонии.

Защитник не стал прогнозировать, чего конкретно можно ждать от соперника, отметив, что они прекрасно играют на контратаках и, может быть, попробуют повторить матч в Скопье.

"О тактике противника стоит думать тренеру. Я выхожу на поле и выполняю его установку. У них очень хорошая линия атаки, они хорошо действуют на контратаках. Думаю, они постараются играть в ту же игру, что и была в Скопье", - цитирует Виталия сайт УАФ.

Также защитника спросили о том, каково ему играть на одном фланге с новым партнером - Михаилом Мудриком.

"Если мы почти год играем вместе, то это уже не новый партнер. Стараемся наладить взаимосвязи. С каждым сбором у нас все лучше получается на поле и вне его. Все хорошо идет", - ответил Миколенко.

Напомним, что на нашем сайте вы модете узнать где смотреть матч Украина - Северная Македония.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!