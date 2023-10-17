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"Что за чертов мир?": тренер Швеции об убийстве фанатов

Янне Андерссон обеспокоен ситуацией в мире.
Сегодня, 07:43
Янне Андерссон / Getty Images
Янне Андерссон / Getty Images

Главный тренер сборной Швеции высказался по поводу остановки поединка с Бельгией в рамках отбора Евро-2024.

Специалист считает, что было принято правильное решение - не играть дальше, ведь произошла трагедия.

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"Я узнал во время перерыва по пути в раздевалку, и решение игроков и тренеров, как наших, так и бельгийских, было очевидно: мы не можем продолжать.

Это совершенно отвратительно. Мне очень грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли – с теми, кого она затронула, и с их семьями. В каком мире мы живем? Что за чертов мир, в котором мы живем?

Я ничего не знал, когда выходил на поле. Мне сказали в перерыве.

Мы не можем играть в футбол, когда происходят такие вещи. Такова была моя спонтанная мысль. Я донес ее до футболистов, и они полностью согласились.

И Бельгия тоже была согласна. Мы не будем играть в футбол. Давайте надеяться, что подобное не повторится", - приводит слова тренера Fotbollskanalen.

Поединок был прерван в перерыве при счете - 1:1. 

Ранее сообщалось, что глава Шведского футбольного союза объяснил, почему команды решили не доигрывать.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии сборная Швеции

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