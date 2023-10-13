"Война продолжается, момент критический": Шевченко обратился к странам "западного мира"

Бывший рулевой сборной Украины Андрей Шевченко высказался о войне в Украине.

Шевченко, который недавно стал внештатным советником президента Украины, напомнил "западному миру" о важности их поддержки.

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"К сожалению, война продолжается, момент критический. Украинский народ не сдается, потому что наша страна - это наша жизнь, наше будущее. Ты нам нужен, западный мир. Спорт может помочь, футбол имеет огромную силу объединять людей. В Украине спорт делает много сейчас, и еще много будет делать в будущем.

Есть разрушенные города, пустые города. Но понемногу люди возвращаются и я хочу помочь этим людям. Я видел разрушенный бомбами стадион возле моего города, несмотря на все там играли дети.

К сожалению, цифры пугают, потому что многие дети были депортированы из Украины, некоторые убиты и более 3000 ранены. Некоторые даже изнасилованы. Моя работа - помочь и сделать что-то для них. Меняя вещи и жизни многих украинских детей", - сказал украинец во время своего выступления спортивного фестиваля в Италии.

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