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Израиль уступил Косово, подобный результат не на руку Украине

Завершился первый ноябрьский матч сборных в Европе.
Вчера, 23:43
Косово - Израиль / Getty Images
Косово - Израиль / Getty Images

Из-за вторжения ХАМАС на территорию Израиля более месяца назад сборная по футболу не смогла провести свои матчи в октябре, а потому доигрывает их уже в ноябре. Одним из таких поединков стала встреча с Косово.

Отметим, что в случае выхода Израиля на Евро-2024 напрямую через группу Украина гарантирует себе минимум путевку в плей-офф отбора.

На "убитом" футбольном газоне команды демонстрировали много борьбы и долго не могли забить, пока перед перерывом Рашица не вывел Косово вперед мощным ударом.

Весь второй тайм Израиль пытался исправить ситуацию, но сделать это не смог, в итоге уступив сопернику.

Косово - Израиль 1:0
Гол: Рашица, 41

Израиль продолжает сражаться за выход на чемпионат Европы с Румынией и Швейцарией, с которыми сыграет на следующей неделе. У израильтян 11 очков после семи матчей, в Швейцарии 15 баллов, а в Румынии 16 очков после 8 поединков.

[link_local link_article_id="7188438"]]Результаты и расписание матчей отбора[[/link_local]] на Евро-2024 доступны на ISPORT.

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