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Израиль не позволил Швейцарии досрочно квалифицироваться на Евро-2024

Швейцарцы на последних минутах упустили нужный победный результат.
Вчера, 23:59
Израиль вырвал ничью в матче со Швейцарией / Getty Images
Израиль вырвал ничью в матче со Швейцарией / Getty Images

В среду, 15 ноября, состоялся перенесенный матч седьмого тура квалификации Евро-2024, в котором Израиль встречался со Швейцарией.

В случае победы швейцарцы могли досрочно гарантировать себе место в финальной части чемпионата Европы в Германии, но упустили свой шанс на последних минутах противостояния с израильтянами.

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Швейцария была близка к успеху, ведя в счете с 36-й минуты, когда отличился Рубен Варгас, но за две минуты до конца основного времени матча Шон Вайсманн вырвал ничью для Израиля. Гости еще и доигрывали в меньшинстве после удаления Эдимилсона Фернандеша.

За два тура до конца группового раунда отбора Швейцария поднялась на первое место в своем секстете, имея равное с Румынией количество набранных очков - по 16. Израиль отстает от них на четыре пункта и идет на третьей позиции.

Вашему вниманию видео всех голов матча Израиль - Швейцария в отборе к Евро-2024:

Израиль - Швейцария 1:1

Голы: Вайссман, 88 - Варгас, 36

Израиль: О. Глазер, Даса (Захави 65), Шломо, Гольдберг, Давидзада, Абу Фани, Лави (Д. Глазер 65), Сафури (Каниковски 46), Халайли (Вайссман 81), Турджеман, Токломати (Глух 65)

Швейцария: Зоммер, Фернандеш, Аканджи, Зесигер, Родригес, Фройлер, Закария, Джака, Окафор (Зекири 69, Комерт 90+4), Амдуни (Ндой 69), Варгас (Штеффен 77)

Предупреждения: Абу Фани, 24, Сафури, 26, Давидзада, 53 - Закария, 45, Зекири, 80, Зесигер, 90+2, Штеффен, 90+3

Удаление: Фернандеш, 90+4 (прямая красная).

Источник видео: MEGOGO

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