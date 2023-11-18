Армения Петракова потеряла шансы выйти на Евро-2024
В субботу, 18 ноября, в рамках девятого тура квалификации на Евро-2024 Латвия встречалась с Хорватией. Гости одержали уверенную победу со счетом 2:0.
Ввиду того, что хорваты набрали в своей группе очередные три очка, это не позволит сборной Армении под руководством Александра Петракова выйти на турнир.
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Команда потеряла математические шансы хотя бы на вторую строчку из-за того, что на ней расположилась Хорватия с 13-ю очками, а сами армяне имеют всего 8 баллов в своем активе.
Напомним, Петраков возглавил национальную команду Армении в январе 2023 года.
Статистика матча Латвия - Хорватия отбора на ЧЕ-2024
Латвия - Хорватия 0:2
Голы: Майер, 7, Крамарич, 16
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 1 - 14
Удары в створ: 0 - 5
Фолы: 10 - 7
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