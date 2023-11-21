iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Польский рефери - о моменте с Мудриком: Отсутствие реакции VAR – это скандал

Еще одно мнение в пользу Украины.
Сегодня, 14:28
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший польский арбитр, а сейчас эксперт Рафал Ростковски считает тот факт, что VAR не стал проверять момент с пенальти в матче Украина - Италия, скандалом.

По словам экс-рефери, Мансано должен был ставить пенальти или как минимум посмотреть повтор эпизода. Однако в любом случае очевидно, что пенальти был.

"Я считаю, что отсутствие реакции VAR - это скандал. Не надо прибедняться. Очевидно, что Украина заслуживала пенальти. Брайан Кристанте совершил очевидный фол в собственной штрафной площади. Возможно, Михаил Мудрик слишком далеко отпустил мяч, мы не знаем, дотянулся бы он до мяча, но это не является смягчающим обстоятельством для Кристанте.

Итальянский защитник допустил серьезную ошибку. Он попал не по мячу, а по ноге украинца. Он прервал свои действия, и, к сожалению, мы не узнаем, дотянулся бы Мудрик до мяча и что было бы дальше. Это был просто фол. С точки зрения правил игры, ситуация простая. Мне трудно сказать, что произошло, что VAR не сообщил арбитру Хилю Мансано, что он должен был увидеть это на мониторе", - приводит слова Ростковски Przegladsportowy.

Ранее даже голкипер сборной Италии признал, что пенальти все-таки был.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лидер УХЛ получил техническое поражение Лидер УХЛ получил техническое поражение
Настоящая милота: Одна из самых популярных футболисток мира завела дружбу с фанатом-инвалидом Настоящая милота: Одна из самых популярных футболисток мира завела дружбу с фанатом-инвалидом
Из списка ТОП-15 лучших бомбардиров АПЛ на Евро гарантировано поедет... никто Из списка ТОП-15 лучших бомбардиров АПЛ на Евро гарантировано поедет... никто
Маркиньос - о Месси: Это отличный игрок, гений, и ему нужно уделять большое внимание Маркиньос - о Месси: Это отличный игрок, гений, и ему нужно уделять большое внимание
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Украина14:56
Лидер УХЛ получил техническое поражение
Европа14:51
Настоящая милота: Одна из самых популярных футболисток мира завела дружбу с фанатом-инвалидом
Евро-202414:34
Из списка ТОП-15 лучших бомбардиров АПЛ на Евро гарантировано поедет... никто
Евро-202414:28
Польский рефери - о моменте с Мудриком: Отсутствие реакции VAR – это скандал
Европа14:19
Маркиньос - о Месси: Это отличный игрок, гений, и ему нужно уделять большое внимание
Европа13:50
Сборная Украины U-19 уничтожила Словакию в рамках отбора на чемпионат Европы
Европа13:41
Вратарь сборной Италии признал, что пенальти на Мудрике был
Бокс13:22
Промоутер ответил на вопрос касаемо возможного реванша Нганну с Фьюри
Формула 113:05
Пирелли не будет менять шины на сезон-2024
Европа12:51
Алаба высказался о возможном возвращении в Баварию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK