Польский рефери - о моменте с Мудриком: Отсутствие реакции VAR – это скандал

Бывший польский арбитр, а сейчас эксперт Рафал Ростковски считает тот факт, что VAR не стал проверять момент с пенальти в матче Украина - Италия, скандалом.

По словам экс-рефери, Мансано должен был ставить пенальти или как минимум посмотреть повтор эпизода. Однако в любом случае очевидно, что пенальти был.

"Я считаю, что отсутствие реакции VAR - это скандал. Не надо прибедняться. Очевидно, что Украина заслуживала пенальти. Брайан Кристанте совершил очевидный фол в собственной штрафной площади. Возможно, Михаил Мудрик слишком далеко отпустил мяч, мы не знаем, дотянулся бы он до мяча, но это не является смягчающим обстоятельством для Кристанте.

Итальянский защитник допустил серьезную ошибку. Он попал не по мячу, а по ноге украинца. Он прервал свои действия, и, к сожалению, мы не узнаем, дотянулся бы Мудрик до мяча и что было бы дальше. Это был просто фол. С точки зрения правил игры, ситуация простая. Мне трудно сказать, что произошло, что VAR не сообщил арбитру Хилю Мансано, что он должен был увидеть это на мониторе", - приводит слова Ростковски Przegladsportowy.

Ранее даже голкипер сборной Италии признал, что пенальти все-таки был.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!