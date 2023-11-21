Вратарь сборной Италии признал, что пенальти на Мудрике был

Доннарумма считает, что на видео хорошо видно момент.

Джанлуиджи Доннарумма заявил, что пенальти на Михаиле Мудрике все же был.

Напомним, в конце матча Украина - Италия произошел спорный инцидент, когда Михаила Мудрика сбили в штрафной, однако судья решил не ставить пенальти.

Итальянский голкипер признался, что в динамике матча сложно было сказать, но когда он посмотрел видео, то понял, что итальянцам очень повезло.

"На поле я не очень понял ситуацию. Я посмотрел видео и, по-моему, там можно было поставить пенальти. Но хорошо, что все так завершилось.

Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждении этой выстраданной ничьей с большой командой", – цитирует кипера Football Italia.

Ранее, напомним, главный тренер сборной Италии заявил, что пенальти не было.

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