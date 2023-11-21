"Судья - петух, который своровал победу": реакция Сети на ничью Украина - Италия

В десятом туре квалификации чемпионата Европы сборная Украины сыграла вничью с Италией (0:0).

Результат матча сыграл на пользу итальянской команды, которая напрямую вышла в основную часть европейского турнира.

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Подопечные Сергея Реброва показали достойную игру, однако результат заполучить не удалось.

ISPORT изучил то, что писали болельщики по итогу игры.

Це було безсцінно бачити, як останні 10 хвилин, італійці були налякані і не знали, що робити 😁😏🤫. Чи був пенальті на Мудрику ? Контакт був ! Але призначити пеналь проти Італії ? Ні, таке Чєфєрін би не дозволив 😡.#Україна 🇺🇦 #Італія 🇮🇹 #EURO2024 ⚽️ pic.twitter.com/EDeVUkiCKw — Брюс Всемогутній 🇺🇦⚽️ (@BruceWillisUA) November 20, 2023

Україна перемогла Італію 3:0. Бо українці не здаються іншого шляху немає. — пан Кліторчук (@klitorchuk1) November 20, 2023

Перед матчем Україна-Італія президент УЄФА каже, що Італія повинна бути на ЄВРО.



Сказано - виконано.



Півень у суддівській формі не ставить пенальті на останніх хвилинах у ворота Італії, краде у нас потенційну перемогу та прямий вихід на ЄВРО.#UEFAmafia

👇 pic.twitter.com/fhzisN29x1 — Василь Стус (@v_stus) November 20, 2023

Не розуміюсь в тих ваших футболах, але якщо Україна не виграла, тоді суддя реально погана людина — Іра (@K0SHENYA) November 20, 2023

Браво, Україно 👏🇺🇦 ! Браво, хлопці ! Я пишаюсь нашою Збірною 💪✊️👏🇺🇦 ! Ви всі були неймовірними, фантастичними та божевільними ! Наші фани також неймовірні ! Також дякую ЗСУ, які також все роблять для перемоги ✊️🇺🇦 #Україна 🇺🇦 #Італія 🇮🇹 #Ukraine 🇺🇦 #Italy 🇮🇹 #EURO2024 ⚽️ pic.twitter.com/dWeE8idsGn — Брюс Всемогутній 🇺🇦⚽️ (@BruceWillisUA) November 20, 2023

Україна - Італія 0-0



Той рідкісний випадок, коли результат не на нашу користь, але командою пишаєшся.



Ви гідно виглядали, козаки. Дякую Вам за цю гру! — Яскраве Слово (@VParanic) November 20, 2023

ни одной сказки сегодня не произошло -- Украина и Молдова тоже не смогли выйти на Евро. — Юрта Незламності (@berlikan) November 20, 2023

Ну, арбітр ще ок, а от на VAR очевидно сиділи не дуже хороші люди — vasyl (@vasyl93905054) November 20, 2023

Отметим, на ISPORT доступен обзор матча Украина - Италия.

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