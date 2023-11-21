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"Судья - петух, который своровал победу": реакция Сети на ничью Украина - Италия

ISPORT посмотрел, что писали фанаты в социальных сетях про игру украинской команды.
Сегодня, 00:20
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В десятом туре квалификации чемпионата Европы сборная Украины сыграла вничью с Италией (0:0).

Результат матча сыграл на пользу итальянской команды, которая напрямую вышла в основную часть европейского турнира.

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Подопечные Сергея Реброва показали достойную игру, однако результат заполучить не удалось.

ISPORT изучил то, что писали болельщики по итогу игры.

Отметим, на ISPORT доступен обзор матча Украина - Италия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Сборная Украины сборная Италии

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