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Украина не вышла на Евро-2024, сыграв вничью с Италией

У команды Сергея Реброва будет еще шанс в плей-офф отбора европейского турнира.
Вчера, 23:39
Украина - Италия / Getty Images
Украина - Италия / Getty Images

В рамках десятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины встречается с национальной командой Италии.

С первых минут команды начали показывать открытый футбол. Уже первый момент случился на седьмой минуте, когда Кьеза с линии вратарской пробил выше ворот после подачи с углового.

Подопечные Сергея Реброва старались найти слабое место у соперника за счет быстрых атак. Мудрик, Довбик и Цыганков убегали от своих соперников, но активных дивидендов не удалось добыть.

Итальянцы действовали более агрессивнее в атаке. Распадори нанес несколько дальних ударов, после одного из которых в игру вступил Трубин.

Затем свой момент имел Фраттези, когда получил разрезную передачу и вышел один в один, но пробить Анатолия тот не сумел.

До конца первого тайма счет так и не был открыт, хоть одни и другие действовали остро.

Второй тайм продолжился в конкурентном стиле. Итальянцы действовали более смелее - свой момент имел Кьеза, но тот пробил мимо с дальней дистанции. Уже спустя несколько минут Украине удалось передвинуть игру к воротам соперника.

Свой момент имел Михаил Мудрик, который с угла вратарской не сумел переиграть Джанлуиджи Доннарумму. Затем быстрые атаки разгоняли Цыганков, Судаков, но все они завершались без ударов.

В заключительном отрезке градус напряжения немного спал - итальянцы начали тянуть время, а нашим ребятам не удавалось зацепиться возле ворот гостей.

В компенсированное время Михаил Мудрик упал в штрафной после контакта с Кристанте, но арбитр не увидел фола.

Сборная Украины так и не смогла забить итальянцами, которые вместе с Англией напрямую с группы попали в основную часть чемпионата Европы-2024.

Статистика матча Украина - Италии в отборе на Евро-2024

Украина - Италия 0:0

Владение мячом: 41%-59%
Удары: 8-17
Удары в створ: 5-2 
Фолы: 13-9
Угловые: 4-9

Украина: Трубин - Конопля (Тымчик, 84), Сваток, Забарный, Миколенко - Степаненко (Пихаленок, 80) - Цыганков (Зубков, 80), Судаков, Зинченко (Сикан, 85), Мудрик - Довбик.

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Ачерби, Бонджорно, Димарко - Фраттези, Жоржиньо (Кристанте, 71), Барелла - Дзаниоло (Политано, 71, Дармиан, 90+2), Распадори (Скамакка, 46), Кьеза (Кин, 81).

Предупреждения: Конопля - Бонджорно.

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