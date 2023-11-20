Арбитр не поставил пенальти на последних минутах матча Украина - Италия

Хесус Хиль Мансано не взял ответственность на себя в решающей игре.

В рамках заключительного тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграла вничью с Италией (0:0).

В компенсированное время ко второму тайму подопечные Сергея Реброва претендовали на пенальти. Мудрик упал в штрафной после контакта с Кристанте.

Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не стал назначать пенальти, посчитав, что этот контакт не тянет на пенальти. Также не подтвердили пенальти и VAR-арбитры.

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