Спаллетти прокомментировал спорный эпизод с фолом на Мудрике

Лучано Спаллетти считает, что судья верно решил не ставить пенальти.

Напомним, в конце матча Украина - Италия произошел спорный инцидент, когда Михаила Мудрика сбили в штрафной, однако судья решил не ставить пенальти.

Наставник сборной Италии считает, что решение было верным, так как украинский игрок сам искал контакт.

"Кристанте ставит ногу возле ноги Мудрика, она рядом, но не касается. Мудрик уже прошел на этот момент и пытается найти контакт", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Ранее также итальянец признал, сборная Украины доставила им уйму проблем.

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