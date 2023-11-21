iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Спаллетти прокомментировал спорный эпизод с фолом на Мудрике

Итальянец считает решение арбитра верным.
Сегодня, 10:35
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Лучано Спаллетти считает, что судья верно решил не ставить пенальти.

Напомним, в конце матча Украина - Италия произошел спорный инцидент, когда Михаила Мудрика сбили в штрафной, однако судья решил не ставить пенальти.

Наставник сборной Италии считает, что решение было верным, так как украинский игрок сам искал контакт.

"Кристанте ставит ногу возле ноги Мудрика, она рядом, но не касается. Мудрик уже прошел на этот момент и пытается найти контакт", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Ранее также итальянец признал, сборная Украины доставила им уйму проблем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экс-футболист Барселоны объяснил, в чем проблема Хави Экс-футболист Барселоны объяснил, в чем проблема Хави
WBC санкционировала бой Усик – Фьюри при условии, что состоится матч-реванш WBC санкционировала бой Усик – Фьюри при условии, что состоится матч-реванш
Хргович - о бое Усик - Фьюри: Я следующий в очереди Хргович - о бое Усик - Фьюри: Я следующий в очереди
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа11:29
Экс-футболист Барселоны объяснил, в чем проблема Хави
Бокс11:21
WBC санкционировала бой Усик – Фьюри при условии, что состоится матч-реванш
Бокс11:02
Хргович - о бое Усик - Фьюри: Я следующий в очереди
Бокс10:55
Бокс: расписание боев
Бокс10:46
Холифилд изменил свое мнение касаемо победителя боя Усик - Фьюри
Евро-202410:35
Спаллетти прокомментировал спорный эпизод с фолом на Мудрике
Европа10:18
Мощная поддержка от возлюбленных: Жены игроков сборной Украины посетили матч с Италией
Теннис09:59
Свитолина претендует на награду Возвращение года от WTA
Украина09:50
УХЛ: Тризуб сыграет с Соколом
Украина09:44
Суперлига: Черкасские Мавпы сыграют с Киев Баскетом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK