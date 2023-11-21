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"Украина создала нам много проблем": Спаллетти - о ничьей в решающем матче отбора к Евро-2024

Итальянцы завоевали путевку на чемпионат Европы в очном противостоянии с украинцами.
Сегодня, 01:15
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с Украиной (0:0) в матче заключительного тура группового раунда квалификации Евро-2024.

Этот результат позволил итальянцам напрямую выйти на чемпионат Европы, а украинцам еще придется сыграть в плей-офф отбора континентального первенства.

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"Это было непросто. Невозможно просто пройти отбор на чемпионат Европы. Как и в целом в футболе ничего не дается легко.

Мы провели хороший матч, в первом тайме у нас было много возможностей, чтобы забить. После того как нам не удалось их реализовать, игра стала более грязной и физически затратной. На том этапе речь о футболе уже не шла.

Украина продемонстрировала, что она - хорошо подготовленная команда. Она действительно создала нам много проблем", - приводит слова Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор матча Украина - Италия (0:0).

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Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

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