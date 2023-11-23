Украина имеет наивысшие шансы на выход на Евро-2024

Давление на команду Реброва будет колоссальным.

Статистический портал We Global Football подсчитал вероятность выхода на Евро-2024 команд, попавших в плей-офф.

Сборная Украины лидируют среди всех трех путей, имея 63,3% шансов поехать летом в Германию.

Из пути А с солдиным отрывом должен выйти Уэльс, а в пути С Греция и Грузия имеют примерно равные шансы.

Меньшее всего статистический портал верит в выходы сборных Эстонии и Казахстана, чьи шансы составляют чуть более трех процентов.

Шансы на выход на Евро-2024 согласно порталу We Global Football

Путь А

Уэльс – 44,5%

Польша – 34,6%

Финляндия – 17,7%

Эстония – 3,2%

Путь Б

Украина – 63,3%

Израиль – 19,3%

Босния – 11,8%

Исландия – 5,6%

Путь С

Греция – 46,2%

Грузия – 42,7%

Люксембург – 7,4%

Казахстан – 3,7%

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