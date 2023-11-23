Украина имеет наивысшие шансы на выход на Евро-2024
Давление на команду Реброва будет колоссальным.
Статистический портал We Global Football подсчитал вероятность выхода на Евро-2024 команд, попавших в плей-офф.
Сборная Украины лидируют среди всех трех путей, имея 63,3% шансов поехать летом в Германию.
Из пути А с солдиным отрывом должен выйти Уэльс, а в пути С Греция и Грузия имеют примерно равные шансы.
Меньшее всего статистический портал верит в выходы сборных Эстонии и Казахстана, чьи шансы составляют чуть более трех процентов.
Шансы на выход на Евро-2024 согласно порталу We Global Football
Путь А
- Уэльс – 44,5%
- Польша – 34,6%
- Финляндия – 17,7%
- Эстония – 3,2%
Путь Б
- Украина – 63,3%
- Израиль – 19,3%
- Босния – 11,8%
- Исландия – 5,6%
Путь С
- Греция – 46,2%
- Грузия – 42,7%
- Люксембург – 7,4%
- Казахстан – 3,7%
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