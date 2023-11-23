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Украина имеет наивысшие шансы на выход на Евро-2024

Давление на команду Реброва будет колоссальным.
Вчера, 22:48
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Статистический портал We Global Football подсчитал вероятность выхода на Евро-2024 команд, попавших в плей-офф.

Сборная Украины лидируют среди всех трех путей, имея 63,3% шансов поехать летом в Германию.

Из пути А с солдиным отрывом должен выйти Уэльс, а в пути С Греция и Грузия имеют примерно равные шансы.

Меньшее всего статистический портал верит в выходы сборных Эстонии и Казахстана, чьи шансы составляют чуть более трех процентов.

Шансы на выход на Евро-2024 согласно порталу We Global Football

Путь А

  • Уэльс – 44,5%
  • Польша – 34,6%
  • Финляндия – 17,7%
  • Эстония – 3,2%

Путь Б

  • Украина – 63,3%
  • Израиль – 19,3%
  • Босния – 11,8%
  • Исландия – 5,6%

Путь С

  • Греция – 46,2%
  • Грузия – 42,7%
  • Люксембург – 7,4%
  • Казахстан – 3,7%

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