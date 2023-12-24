Стало известно, где Украина проведет полуфинальный матч плей-офф Лиги наций

На этом поле наша сборная уже выигрывала.

УАФ сообщила, где пройдет полуфинальный матч плей-офф Лиги наций Босния и Герцоговина - Украина.

Матч состоится 21 марта в 21:45 по киевскому времени на стадионе Билино Поле в Зенице в Боснии.

Напомним, что в случае победы наша команда будет играть в финале против победителя пары Израиль - Исландия за право выступить на Евро-2024.

Стадион в Зенице хорошо знаком команде Сергея Реброва, в 2021 году Украина обыграла там Боснию благодаря голам Зинченко и Довбика.

Ранее также стало известно, в каких городах Украина проведет Евро-2024 в случае выхода.

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