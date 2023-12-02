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Стало известно, в каких городах сыграет Украина, в случае выхода на Евро-2024

Команда Сергея Реброва может провести матчи на трех немецких стадионах.
Сегодня, 20:28
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

После жеребьевки группового раунда Евро-2024 определился календарь матчей, в том числе потенциальной группы Украины.

Если наша команда преодолеет плей-офф, то стартует на Евро поединком против Румынии на Альянц Арене в Мюнхене 17 июня.

Во втором туре (21 июня) на Меркур Шпиль-Арене в Дюссельдорфе "желто-синие" встретятся со Словакией.

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Последний матч группового этапа для Украины пройдет в Штутгарте на Мерседес-Бенц Арене, где 26 июня они могут сыграть с Бельгией.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2024 года.

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