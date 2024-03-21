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Израиль - Исландия 1:4 результат и обзор матча на Евро-2024

Опредилилась сборная, которая вышла в финал квалификации на Евро-2024.
Вчера, 23:40
Сборная Исландии / Getty Images
Сборная Исландии / Getty Images

В рамках полуфинального матча квалификации на чемпионат Европы Израиль на своем поле принимала Исландию.

Номинальные хозяева поля первыми открыли счет - Захави удачно реализовал пенальти, который был назначен в результате грубого фола.

Исландия в концовке первого тайма забила два гола. Сначала Гудмундссон воспользовался моментом, а затем и Траустасон поразил ворота соперника.

Во втором тайме Израиль остался в меньшинстве - Ревиво сыграл очень жестко против соперника. Несмотря на это, команда могла отыграться, но Захави не реализовал пенальти.

До конца встречи Исландия забила еще дважды. Гудмундссон стал героем, оформив хет-трик.

Исландия вышла в финал пути отбора на Евро-2024. Решающий матч пройдет 26 марта.

Статистика матча Израиль - Исландия в отборе на Евро-2024

Израиль - Исландия 1:4
Голы: Захави, 31 (пен.) - Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.91 - 1.97
Владение мячом: 50%-50%
Удары: 9-14
Удары в створ: 4-8 
Фолы: 11-13

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