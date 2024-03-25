iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Нужно отталкиваться от своей игры": Зинченко рассказал, чего ожидать от матча с Исландией

Сборная Украины проведет решающий поединок квалификации чемпионата Европы.
Сегодня, 12:52
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от финального матча плей-офф квалификации Евро-2024 против Исландии.

"Подготовка проходит хорошо, посмотрим, что мы сможем продемонстрировать на футбольном поле, потому что практика - это одно, а игра - другое. Нам нужно подтвердить свой статус, потому что я считаю, что у нас очень хорошая команда, хорошие игроки. Мы должны показать свою лучшую игру.

Во время подготовки мы больше сконцентрированы на своей игре. Да, мы разбирали сборную Исландии, видели ее сильные и слабые стороны. Посмотрим, чем все кончится. Исландцы любят играть в четыре защитника, любят действовать на контратаках. Есть игроки, на которых нужно обратить внимание. Но прежде нужно отталкиваться от своей игры, а там, дальше, посмотрим".

Читай также: Матч с Исландией обслужит рефери, при котором Украина все поединки свела вничью

"Я считаю, что с нашей поддержкой на трибунах нам все по силам. Нам сказали, что будет полный стадион, это очень приятно. Поддержка от наших болельщиков всегда помогает.

Конечно, нужно каждый день говорить, что Украина нуждается в мировой поддержке, об этом надо кричать. Надо напоминать людям, потому что, возможно, некоторые забывают об этом. Как я уже раньше говорил, Украина сегодня - как щит для всей Европы. Потому что сегодня война в нашей стране, а завтра может быть уже в вашей стране. Поэтому нужно поддерживать друг друга. Добро всегда побеждает зло", - приводит слова Зинченко пресс-служба УАФ.

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Александр Зинченко сборная Исландии

Статьи по теме

Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024 Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024
Олимпийская сборная Украины потерпела поражение в спарринге с японцами Олимпийская сборная Украины потерпела поражение в спарринге с японцами
"Исландия - это командная игра": Трубин оценил будущего соперника в отборе на Евро-2024 "Исландия - это командная игра": Трубин оценил будущего соперника в отборе на Евро-2024
Одноклубник Леня считает, что его недооценивают в НБА Одноклубник Леня считает, что его недооценивают в НБА
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Теннис15:12
Калинина сыграет с казахстанкой на турнире в Майаме после победы над Собаленко
Евро-202415:05
Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на Евро-2024
Бокс15:02
Бывший менеджер Кличко объяснил, почему Усик победит Фьюри
Европа15:01
Атлетико объявил о продлении контракт с Коке
НБА14:40
НБА хочет "освежить" Матч всех звезд, но понимает, что это практически невозможно
Украина14:14
Олимпийская сборная Украины потерпела поражение в спарринге с японцами
Футбол13:59
Моуриньо стал звездой гонки MotoGP, победу в которой отпраздновали в стиле Роналду
Евро-202413:41
"Исландия - это командная игра": Трубин оценил будущего соперника в отборе на Евро-2024
Европа13:10
УЕФА отказался менять правило, которое повлияет на допуск Манчестер Юнайтед к еврокубкам
Евро-202412:52
"Нужно отталкиваться от своей игры": Зинченко рассказал, чего ожидать от матча с Исландией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK