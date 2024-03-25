"Нужно отталкиваться от своей игры": Зинченко рассказал, чего ожидать от матча с Исландией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от финального матча плей-офф квалификации Евро-2024 против Исландии.

"Подготовка проходит хорошо, посмотрим, что мы сможем продемонстрировать на футбольном поле, потому что практика - это одно, а игра - другое. Нам нужно подтвердить свой статус, потому что я считаю, что у нас очень хорошая команда, хорошие игроки. Мы должны показать свою лучшую игру.

Во время подготовки мы больше сконцентрированы на своей игре. Да, мы разбирали сборную Исландии, видели ее сильные и слабые стороны. Посмотрим, чем все кончится. Исландцы любят играть в четыре защитника, любят действовать на контратаках. Есть игроки, на которых нужно обратить внимание. Но прежде нужно отталкиваться от своей игры, а там, дальше, посмотрим".

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"Я считаю, что с нашей поддержкой на трибунах нам все по силам. Нам сказали, что будет полный стадион, это очень приятно. Поддержка от наших болельщиков всегда помогает.

Конечно, нужно каждый день говорить, что Украина нуждается в мировой поддержке, об этом надо кричать. Надо напоминать людям, потому что, возможно, некоторые забывают об этом. Как я уже раньше говорил, Украина сегодня - как щит для всей Европы. Потому что сегодня война в нашей стране, а завтра может быть уже в вашей стране. Поэтому нужно поддерживать друг друга. Добро всегда побеждает зло", - приводит слова Зинченко пресс-служба УАФ.

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

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