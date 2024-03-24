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Матч с Исландией обслужит рефери, при котором Украина все поединки свела вничью

Французский арбитр уже работал на игре украинцев с исландцами и еще дважды пересекался с "сине-желтыми".
Сегодня, 12:48
Клеман Тюрпен / Getty Images
Клеман Тюрпен / Getty Images

Сборная Украины во вторник, 26 марта, в финале плей-офф квалификации Евро-2024 с Исландией разыграет путевку в финальную часть континентального первенства в Германии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на предстоящий поединок была назначена французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

Ассистентами рефери будут Николя Дано и Эрван Финжан. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Франсуа Летесье.

За работу VAR будет отвечать Жером Брисард, а его ассистентом станет Вилли Делажо.

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Стоит отметить, что Тюрпен в свое время уже работал на матче между сборными Украины и Исландии. В отборочном цикле чемпионата мира-2018 в Киеве на НСК Олимпийский команды не определили победителя - 1:1 (с нереализованным Евгением Коноплянкой пенальти).

Для исландцев тот поединок был единственным при судействе Тюрпена, а с украинцами француз пересекался еще дважды. В квалификации чемпионата мира-2014 "сине-желтые" сыграли в гостях вничью 0:0 с Молдовой и в отборе на Евро-2020 также в гостях разошлись миром 0:0 с Португалией.

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия состоится в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

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