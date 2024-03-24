iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Цыганков тренировался в общей группе сборной Украины перед матчем с Исландией

Вингер Жироны вместе с командой готовится к решающему поединку отбора на Евро-2024.
Сегодня, 09:35
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Вингер Жироны Виктор Цыганков впервые полноценно работал вместе со сборной Украины на мартовском тренировочном сборе перед финальным матчем плей-офф квалификации Евро-2024 с Исландией.

Как сообщает пресс-служба УАФ, 26-летний футболист вернулся после травмы в общую группу. Игрок провел с партнерами по национальной команде всю тренировку.

Источник: УАФ

Ранее Цыганков, продолжавший восстановление после растяжения медиальной коллатеральной связки колена, не попал в заявку сборной Украины на отборочный поединок чемпионата Европы с Боснией и Герцеговиной (2:1).

Читай также: "Будет совсем другая игра": Ребров - о матче с Исландией

Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Исландии Виктор Цыганков

Статьи по теме

"Исландия навязывает верховую борьбу": Попов оценил будущего соперника сборной Украины "Исландия навязывает верховую борьбу": Попов оценил будущего соперника сборной Украины
Матч с Исландией обслужит рефери, при котором Украина все поединки свела вничью Матч с Исландией обслужит рефери, при котором Украина все поединки свела вничью
Итальянский клуб может потерять всех своих форвардов Итальянский клуб может потерять всех своих форвардов
Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

Евро-202413:59
"Исландия навязывает верховую борьбу": Попов оценил будущего соперника сборной Украины
Европа13:50
Итальянский клуб может потерять всех своих форвардов
Биатлон13:31
Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону
Формула 113:20
Алонсо был наказан за потенциально опасное вождение
Европа12:59
Бывший директор Ливерпуля заявил, что Стерлинга ждала тюрьма, если бы не футбол
Евро-202412:48
Матч с Исландией обслужит рефери, при котором Украина все поединки свела вничью
Формула 112:20
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Бокс11:59
Хирн оценил вероятность организации боя Уайлдер - Чжилей
Олимпийские игры11:55
Украинские шпажистки получили квалификацию на Олимпийские игры
Бокс11:25
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK