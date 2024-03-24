Цыганков тренировался в общей группе сборной Украины перед матчем с Исландией

Вингер Жироны вместе с командой готовится к решающему поединку отбора на Евро-2024.

Вингер Жироны Виктор Цыганков впервые полноценно работал вместе со сборной Украины на мартовском тренировочном сборе перед финальным матчем плей-офф квалификации Евро-2024 с Исландией.

Как сообщает пресс-служба УАФ, 26-летний футболист вернулся после травмы в общую группу. Игрок провел с партнерами по национальной команде всю тренировку.

Источник: УАФ

Ранее Цыганков, продолжавший восстановление после растяжения медиальной коллатеральной связки колена, не попал в заявку сборной Украины на отборочный поединок чемпионата Европы с Боснией и Герцеговиной (2:1).

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Напомним, что финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.

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