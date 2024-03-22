"Будет совсем другая игра": Ребров - о матче с Исландией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался про поединок против Исландии в рамках финала отбора на Евро-2024.

По словам специалиста, "желто-синих" ожидает совсем другая игра.

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"Мы просматривали игру этой команды, но это будет совсем другая игра. Мы будем играть в Польше, где будет очень много наших болельщиков. Уверен, что будет заполненный стадион. Все будут ждать эту игру. Игроки должны восстановиться. Это будет другая игра и другое настроение у наших игроков", - отметил Ребров.

Напомним, в полуфинале квалификации Украина переиграла Боснию и Герцеговину. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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