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Яремчук получил наивысшую оценку среди всех игроков матча Босния и Герцеговина - Украина

И это совсем неудивительно, ведь форвард Валенсии стал автором спасительных гола и ассиста.
Сегодня, 00:32
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В четверг, 21 марта, в боснийской Зенице прошел полуфинальный матч плей-офф квалификации на ЧЕ-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины.

Подопечные Сергея Реброва пропустили гол после перерыва, но за несколько минут до конца встречи они сумели организовать несколько результативных ударов, которые позволили им завоевать волевую победу со счетом 2:1.

Этому поспособствовал форвард Валенсии Роман Яремчук, который появился в концовке матча и оформил гол+ассист. Он же, по версии Sofascore, получил наивысшую оценку среди всех игроков поединка (8,7).

Лучшим игроком у боснийской команды стал нападающий Эрмедин Демирович (7,4).

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

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За счет победы Украина вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024, где "желто-синие" встретятся со сборной Исландии. На ISPORT можно ознакомиться с историей противостояния украинской и исландской сборных.

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