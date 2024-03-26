Цыганков сравнялся с Назаренко по количеству голов за сборную Украины

Украинец забил в очень важном матче.

В рамках финального матча плей-офф отбора Украина встречается с Исландией.

На 54-ой минуте матча "желто-голубые" смогли сравнять счет после гола Виктора Цыганкова.

Вингер коллектива Сергея Реброва с фланга сместился под удар и отправил мяч в дальний угол ворот исландцев.

Для Цыганкова этот гол стал 12-ым в футболке национальной сборной, что позволило ему сравняться с Сергеем Назаренко.

Больше в главной команде страны забивали только Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (46), Евгений Коноплянка (21), Сергей Ребров (15), Роман Яремчук (14) и Олег Гусев (13).

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