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"Спасибо, ребята": Зеленский поздравил сборную с выходом на Евро-2024

Президент Украины отметил достижения "желто-голубых".
Сегодня, 00:05
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Сборная Украины в напряженном противостоянии с Исландией смогла вырвать победу в последние минуты основного времени благодаря голу Михаила Мудрика и вышла на Евро-2024.

На выдающееся достижение "желто-голубых" оперативно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который поздравил с триумфом коллектив Сергея Реброва.

"Спасибо, ребята!
Спасибо, сборная!
За сверхважные эмоции для всей страны.
За сверхважную победу и выход на Евро.
За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают. 
Во времена, когда нас ежедневно хотят уничтожить, мы ежедневно доказываем: украинцы есть и будут!
Украина есть и будет! 
Спасибо за победу! 
Слава Украине!", - написал главнокомандующий в своих соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вышла на четвертое Евро подряд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024 Владимир Зеленский

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