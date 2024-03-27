"Спасибо, ребята": Зеленский поздравил сборную с выходом на Евро-2024

Сборная Украины в напряженном противостоянии с Исландией смогла вырвать победу в последние минуты основного времени благодаря голу Михаила Мудрика и вышла на Евро-2024.

На выдающееся достижение "желто-голубых" оперативно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который поздравил с триумфом коллектив Сергея Реброва.

"Спасибо, ребята!

Спасибо, сборная!

За сверхважные эмоции для всей страны.

За сверхважную победу и выход на Евро.

За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают.

Во времена, когда нас ежедневно хотят уничтожить, мы ежедневно доказываем: украинцы есть и будут!

Украина есть и будет!

Спасибо за победу!

Слава Украине!", - написал главнокомандующий в своих соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вышла на четвертое Евро подряд.

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