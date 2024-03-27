Украина сыграет на четвертом чемпионате Европе подряд

Теперь важно как следует подготовиться к турниру, чтобы не случилось повторение 2016 года.

Украина добыла волевую победу над Исландией со счетом 2:1 в рамках финала плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Национальная сборная под руководством Сергея Реброва завоевала право выступить на Евро-2024, который пройдет этим летом на футбольных полях Германии.

Стоит отметить, что будущий чемпионат Европы станет для Украины четвертым подряд, на котором она выступит.

В 2012 году "желто-синие" впервые попали на европейский турнир в качестве одной из стран-хозяек. Затем случился провал во Франции в 2016 году, а также исторический четвертьфинал на Евро-2020.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми участниками чемпионата Европы-2024, которые выступят на турнире.

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