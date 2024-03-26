Журналистке сделали предложение руки и сердца перед матчем Украина - Исландия
Маловероятно, что при таких условиях девушка могла не согласиться, а она и не стала этого делать.
Перед поединком Украина - Исландия состоялось очень милое событие в предматчевой студии на MEGOGO.
Журналистке Марине Машкиной, которая находится на игре во Вроцлаве, ее возлюбленный и комментатор Вадим Шевякин сделал предложение руки и сердца в прямом эфире.
Шевякин, который собственно и комментирует матч финала плей-офф отбора на Евро-2024, связался с Машкиной по видеосвязи, находясь в студии, а коробочку с обручальным кольцом ей передал оператор, который снимал ее включение перед игрой.
Парень признался девушке в любви, а она ответила ему взаимностью, сказав "да".
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Исландия.
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