iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Все вполне понятно": Ярмоленко оценил свои шансы сыграть на Евро-2024

Вингер Динамо рассказал, что нужно, чтобы попасть в заявку сборной Украины.
Сегодня, 09:49
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко оценил свои шансы поехать в составе сборной Украины на Евро-2024 в Германию.

Капитан национальной команды, недавно вернувшийся после травмы, из-за которой не играл с октября прошлого года, отметил, что все будет зависеть от его формы и решения главного тренера.

Читай также: Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024

"Если в клубе буду показывать тот уровень футбола, который будет нравиться главному тренеру сборной, это случится. Если буду играть плохо, то не поеду на чемпионат Европы.

Все вполне понятно. Все зависит от меня, если наберу форму, то дорога в сборную будет открыта", - приводит слова Ярмоленко пресс-служба Динамо.

Ранее Ярмоленко отреагировал на свое возвращение после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Сборная Украины Андрей Ярмоленко

Статьи по теме

УПЛ: Динамо разгромило Зарю УПЛ: Динамо разгромило Зарю
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Динамо обыграло на выезде Зарю в перенесенном туре УПЛ Динамо обыграло на выезде Зарю в перенесенном туре УПЛ
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две позиции после выхода на Евро Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две позиции после выхода на Евро
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Бокс10:26
"Сейчас у меня есть время для себя": Джошуа сообщил, когда проведет следующий бой
Евро-202409:49
"Все вполне понятно": Ярмоленко оценил свои шансы сыграть на Евро-2024
Бокс09:08
Джошуа изменил свои планы по поводу завершения карьеры
НХЛ08:40
НХЛ: Бостон обыграл Каролину, победы Тампы и Колорадо, разгром от Флориды
НБА08:05
НБА: Сакраменто с Ленем уступил Нью-Йорку, Клипперс одолели Денвер
Теннис07:32
Свитолина завершила выступления на турнире в Чарльстоне
Европа07:20
Футбол сегодня: матчи Серии А, Бундеслиги, Лиги 1, поединок женской сборной Украины в отборе к Евро-2025
Европа00:59
Лидер Челси обогнал Холанда по количеству баллов по системе гол+пас в этом сезоне
Европа00:35
Челси благодаря хет-трику Палмера вырвал победу над МЮ в веселом матче
Европа00:03
Ливерпуль установил необычный рекорд АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK