"Все вполне понятно": Ярмоленко оценил свои шансы сыграть на Евро-2024

Вингер Динамо рассказал, что нужно, чтобы попасть в заявку сборной Украины.

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко оценил свои шансы поехать в составе сборной Украины на Евро-2024 в Германию.

Капитан национальной команды, недавно вернувшийся после травмы, из-за которой не играл с октября прошлого года, отметил, что все будет зависеть от его формы и решения главного тренера.

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"Если в клубе буду показывать тот уровень футбола, который будет нравиться главному тренеру сборной, это случится. Если буду играть плохо, то не поеду на чемпионат Европы.

Все вполне понятно. Все зависит от меня, если наберу форму, то дорога в сборную будет открыта", - приводит слова Ярмоленко пресс-служба Динамо.

Ранее Ярмоленко отреагировал на свое возвращение после травмы.

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