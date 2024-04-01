Ярмоленко отреагировал на свое возвращение после травмы

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал поединок против Ворсклы (5:1).

Футболист, который не играл с октября прошлого года, вышел на поле и забил.

Читай также: Стал известен характер травмы Малиновского

"Рад вернуться на поле, спасибо всем, кто помогал это сделать.

Спасибо семье, друзьям и партнерам по команде за поддержку! И отдельно спасибо жене – прим без тебя я бы не смог этого сделать", - написал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!