"Нужно показывать свою лучшую игру": Зинченко высказался о целях на Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем Евро-2024.

По его словам, в команде все понимают, что нужно сыграть как можно лучше, чтобы порадовать своих поклонников.

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"Все мы понимаем, что чемпионат Европы - это большой турнир, где нам нужно показывать свою лучшую игру. Через такие турниры можно дарить много эмоций нашим болельщикам, нашим военным, защищающим нашу страну.

Надо с большой ответственностью подготовиться к соревнованиям, полагаю, с помощью товарищеских матчей у нас все получится", - приводит слова Зинченко пресс-служба УАФ.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о старте подготовки к Евро-2024.

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