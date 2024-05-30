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Миколенко, Зинченко и другие встретились в расположении сборной Украины

Украинская национальная команда начинает в Германии подготовку к Евро-2024.
Сегодня, 16:10
Сборная Украины начинает подготовку к Евро-2024 / Getty Images
Сборная Украины начинает подготовку к Евро-2024 / Getty Images

Основная часть игроков сборной Украины прибыла в Германию, где начнет подготовку к ближайшим товарищеским матчам и непосредственно евро-2024.

Вчера группа футболистов, состоящая из представителей украинских клубов, а также защитника лондонского Арсенала Александра Зинченко, отправилась в немецкий Нюрнберг из Киева.

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Сегодня в расположение сборной прибыл главный тренер Сергей Ребров и почти все игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах. На сбор приехали Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Анатолий Трубин, Максим Таловеров, Сергей Сидорчук.

Также в стане сборной пребывает отпраздновавший вчера 25-летие защитник Эвертона Виталий Миколенко, который, как он сообщал ранее, в ближайшие дни должен вернуться к тренировкам в общей группе после травмы.

Завтра к команде присоединится Артем Довбик, а через несколько дней - Андрей Лунин, сообщает пресс-служба УАФ.

Сборная расположилась в гостинице в городке Герцогенаурах, что в 25 км от Нюрнберга.

Сегодня национальная команда планирует провести первую тренировку на подготовительном сборе на стадионе любительского клуба Эльтерсдорф.

Напомним, что 3 июня в Нюрнберге сборная Украины проведет товарищеский матч с хозяевами чемпионата Европы Германией, 7 июня украинцы встретятся в спарринге с Польшей в Варшаве, а также 11 июня - с Молдовой в Кишиневе.

На Евро-2024 украинская национальная команда сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

Напомним, ранее Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Александр Зинченко Виталий Миколенко

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