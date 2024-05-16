Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024

Тренер обнародовал основной список из 26 исполнителей, а в резервный попали шестеро.

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров объявил заявку команды на товарищеские матчи перед Евро-2024.

Наставник национальной команды обнародовал основной список из 26 игроков, а также назвал шестерых исполнителей, которые вошли в резервный лист.

Как сообщает официальный сайт УАФ, окончательная заявка сборной Украины на Евро-2024 будет объявлена 7 июня.

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Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Александр Сваток (СК Днепр-1 Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все - Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба - Шахтер Донецк), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все - Динамо Киев), Егор Ярмолюк (Бренфорд, Англия).

Источник: УАФ

Сборная Украины начнет подготовку к финальному турниру Евро-2024 30 мая в Нюрнберге, где 3 июня проведет товарищеский матч с хозяевами чемпионата Европы Германией. После 7 июня украинцы встретятся в спарринге с Польшей в Варшаве, а также с Молдовой 11 июня в Кишиневе.

На Евро-2024 украинская национальная команда сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

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