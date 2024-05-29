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Часть игроков сборной Украины отправилась в Германию для подготовки к Евро-2024

Украинская национальная команда начнет тренировочный сбор 30 мая в Нюрнберге.
Вчера, 21:35
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Группа игроков сборной Украины отправилась в Германию, где национальная команда будет готовиться к Евро-2024.

Как сообщает пресс-служба УАФ, часть футболистов сегодня выехала их Киева в польский Перемышль, а завтра они вылетят в немецкий Нюрнберг, где 30 мая начнется тренировочный сбор перед чемпионатом Европы.

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Среди тех, кто уже отправился в Германию, Георгий Судаков, Владимир Бражко, Александр Тымчик, Валерий Бондарь, Александр Сваток, Александр Зубков, Александр Зинченко, Ефим Конопля и Николай Матвиенко.

Напомним, что 3 июня в Нюрнберге сборная Украины проведет товарищеский матч с хозяевами чемпионата Европы Германией, 7 июня украинцы встретятся в спарринге с Польшей в Варшаве, а также 11 июня - с Молдовой в Кишиневе.

На Евро-2024 украинская национальная команда сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

Ранее Виктор Цыганков озвучил цель Украины на Евро-2024.

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