Цыганков озвучил цель Украины на Евро-2024

Вингер Жироны поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы.

Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о задачах "сине-желтых" на Евро-2024.

По словам игрока, национальная команда должна преодолеть групповой этап чемпионата Европы и выйти в плей-офф.

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"Цель на Евро? Нужно двигаться шаг за шагом, но выйти из группы мы должны. Это было бы очень хорошо.

У нас хорошая команда, и я думаю, что мы способны создать проблемы другим сборным", - приводит слова Цыганкова AS.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

Ранее сообщалось, что ряд клубов АПЛ интересуется Цыганковым.

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