Ряд клубов АПЛ интересуется Цыганковым

Также и Бавария.

Вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание AS, у Цыганкова есть несколько предложения от неназванных клубов АПЛ, а также от Баварии.

Отмечается, что многое может изменить выступление Виктора на Евро-2024. Украинец знает об интересе, но «хочет оценить все спокойно».

На нашем сайте доступна статистика Цыганкова в этом сезоне.

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