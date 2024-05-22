Ряд клубов АПЛ интересуется Цыганковым
Также и Бавария.
Вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков летом может сменить клубную прописку.
Как сообщает издание AS, у Цыганкова есть несколько предложения от неназванных клубов АПЛ, а также от Баварии.
Отмечается, что многое может изменить выступление Виктора на Евро-2024. Украинец знает об интересе, но «хочет оценить все спокойно».
На нашем сайте доступна статистика Цыганкова в этом сезоне.
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