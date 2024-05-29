iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Цыганков оценил прошедший сезон Жироны

Украинец в восторге от итогового места команды в Ла Лиге.
Вчера, 16:50
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Вингер Жироны Виктор Цыганков оценил успехи клуба в сезоне-2023/24.

"Без сомнения, это был лучший сезон в истории клуба. Хотя уже прошло несколько дней после завершения Ла Лиги, мы еще не осознаем всего, чего достигли.

Раздевалка стала семьей, была создана отличная группа, игроки отличного качества – поэтому нам удалось войти в историю".

Читай также: Жирона планирует побить трансферный рекорд, подписав уругвайского таланта

"Если честно, то никогда бы не подумал, что мы попадем в Лигу чемпионов. Цель этого сезона заключалась в том, чтобы не вылететь, но мы выигрывали матчи, чувствовали себя очень сильными. Казалось, что у нас нет потолка", – сказал Цыганков в интервью As.

Напомним, в уже минувшем сезоне на счету 26-летнего украинца 8 голов и 7 ассистов в 30 матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

Статьи по теме

Каталонский гастротур: Цыганкову и Довбику устроили в Жироне дегустацию местной кухни Каталонский гастротур: Цыганкову и Довбику устроили в Жироне дегустацию местной кухни
Цыганков озвучил цель Украины на Евро-2024 Цыганков озвучил цель Украины на Евро-2024
Артем Довбик: видео всех голов в Ла Лиге Артем Довбик: видео всех голов в Ла Лиге
IEM Dallas 2024: 9z сенсационно обыграли Vitality, FaZe проиграли Spirit IEM Dallas 2024: 9z сенсационно обыграли Vitality, FaZe проиграли Spirit
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт09:15
IEM Dallas 2024: 9z сенсационно обыграли Vitality, FaZe проиграли Spirit
Европа08:59
"Просто посмотрю матч": Мбаппе высказался о финале Лиги Чемпионов
Другие страны08:37
Гол Месси не помог Интеру Майами обыграть аутсайдера конференции
Лига конференций07:59
Превзошел Роналду: Бомбардир Олимпиакоса установил рекорд плей-офф Еврокубков
НХЛ07:21
Эдмонтон разгромно победил и сравнял счет серии с Далласом
Лига конференций01:18
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Лига конференций00:57
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос завоевал первый евротрофей в истории
Бокс00:48
"Это может стать концом": Уайлдер заговорил о вероятном завершении карьеры
Лига конференций00:44
Олимпиакос выиграл Лигу конференций, обыграв Фиорентину в финале
Бокс00:33
Стало известно, когда у Усика отберут пояс IBF
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK