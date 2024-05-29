Цыганков оценил прошедший сезон Жироны
Вингер Жироны Виктор Цыганков оценил успехи клуба в сезоне-2023/24.
"Без сомнения, это был лучший сезон в истории клуба. Хотя уже прошло несколько дней после завершения Ла Лиги, мы еще не осознаем всего, чего достигли.
Раздевалка стала семьей, была создана отличная группа, игроки отличного качества – поэтому нам удалось войти в историю".
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"Если честно, то никогда бы не подумал, что мы попадем в Лигу чемпионов. Цель этого сезона заключалась в том, чтобы не вылететь, но мы выигрывали матчи, чувствовали себя очень сильными. Казалось, что у нас нет потолка", – сказал Цыганков в интервью As.
Напомним, в уже минувшем сезоне на счету 26-летнего украинца 8 голов и 7 ассистов в 30 матчах Ла Лиги.
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