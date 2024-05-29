Цыганков оценил прошедший сезон Жироны

Украинец в восторге от итогового места команды в Ла Лиге.

Вингер Жироны Виктор Цыганков оценил успехи клуба в сезоне-2023/24.

"Без сомнения, это был лучший сезон в истории клуба. Хотя уже прошло несколько дней после завершения Ла Лиги, мы еще не осознаем всего, чего достигли.

Раздевалка стала семьей, была создана отличная группа, игроки отличного качества – поэтому нам удалось войти в историю".

Читай также: Жирона планирует побить трансферный рекорд, подписав уругвайского таланта

"Если честно, то никогда бы не подумал, что мы попадем в Лигу чемпионов. Цель этого сезона заключалась в том, чтобы не вылететь, но мы выигрывали матчи, чувствовали себя очень сильными. Казалось, что у нас нет потолка", – сказал Цыганков в интервью As.

Напомним, в уже минувшем сезоне на счету 26-летнего украинца 8 голов и 7 ассистов в 30 матчах Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!