Жирона планирует побить трансферный рекорд, подписав уругвайского таланта
Каталонцы хотят приобрести универсального футболиста группы атаки.
Каталонская Жирона хочет подписать уругвайского таланта.
Как сообщает журналист Сезар Луис, испанский клуб достиг значительного прогресса в переговорах по переходу Лусиано Родригеса из Ливерпуля де Монтевидео. Сумма трансфера может составить 15 млн евро.
Отмечается, что, якобы, клубам надо лишь соединить формальности, а игрок подпишет контракт до 2029 года.
В текущем сезоне чемпионата Уругвая Родригес провел 14 матчей, забив 5 голов.
Напомним, что сейчас трансферный рекорд Жироны принадлежит Артему Довбику, которого приобрели за 7,75 млн евро.
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