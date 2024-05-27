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Жирона планирует побить трансферный рекорд, подписав уругвайского таланта

Каталонцы хотят приобрести универсального футболиста группы атаки.
Вчера, 21:56
Лусиано Родригес / Getty Images
Лусиано Родригес / Getty Images

Каталонская Жирона хочет подписать уругвайского таланта.

Как сообщает журналист Сезар Луис, испанский клуб достиг значительного прогресса в переговорах по переходу Лусиано Родригеса из Ливерпуля де Монтевидео. Сумма трансфера может составить 15 млн евро.

Отмечается, что, якобы, клубам надо лишь соединить формальности, а игрок подпишет контракт до 2029 года.

В текущем сезоне чемпионата Уругвая Родригес провел 14 матчей, забив 5 голов.

Напомним, что сейчас трансферный рекорд Жироны принадлежит Артему Довбику, которого приобрели за 7,75 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

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