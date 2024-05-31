"От нас много ожиданий": Ребров рассказал о старте подготовки к Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о начале подготовки к ближайшим товарищеским матчам и Евро-2024.

"Первая задача - достойно подготовиться к Евро, поскольку от нас много ожиданий. Я поблагодарил футболистов за то, что они сделали, а они сделали очень много. Сейчас нужно об этом все забывать и хорошо представить Украину на Евро.

Перед сбором был небольшой перерыв, и футболисты в нем очень нуждались, потому что сезон был очень напряженным. Последние почти три месяца игроки Шахтера и Динамо проводили две-три игры в неделю, что очень тяжело, боролись за чемпионство. Поэтому я считаю, что они немного отдохнули и сейчас с хорошим настроением готовятся к Евро".

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"Я надеюсь, что через день-два игроки, у которых есть повреждения, вернутся, насколько я вижу, как они тренируются. Надеюсь, на этом сборе больше не будет травм.

Очень ли изменилась сборная за год? Я не знаю, мне тяжело сравнивать, потому что я не работал с командой до этого. Мне интересно работать с футболистами, они показывают заинтересованность, поэтому надеюсь, что мы получаем удовольствие от работы вместе", - приводит слова Реброва пресс-служба УАФ.

Ранее Виктор Цыганков озвучил цель Украины на Евро-2024.

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