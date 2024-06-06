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"Возможность напомнить всему миру": Ярмоленко высказался о заданиях на Евро-2024

Капитан сборной Украины поделился мыслями о спарринге с Польшей и будущем чемпионате Европы.
Сегодня, 20:41
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от товарищеского матча с Польшей и Евро-2024.

Вингер национальной команды отметил, что в нынешней ситуации у игроков достаточно мотивации, чтобы представлять свою страну.

"Сборная Польши - всегда хорошая команда, имеет много замечательных игроков, выступающих в сильнейших чемпионатах Европы. Что касается нашей сборной, то у нас многое изменилось. Думаю, сейчас у нас самая сильная сборная за все времена, потому что многие молодые игроки переехали в топчемпионаты.

К Евро-2024 будет приковано внимание всего мира. Для нас это возможность напомнить всему миру о том, что каждый день у нас в стране убивают детей, женщин, гибнут военные. Для нас это тоже стимул. Чемпионат Европы как для игроков, так и для украинцев очень важен. Мы попытаемся показать свой максимум.

Предыдущий матч с Германией мы можем воспринимать положительно, потому что играли на выезде против серьезного соперника. Результат 0:0, думаю, положительный".

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"Победа Усика? Я его поздравляю, для нас он - лучший, чемпион. Все ребята в сборной переживали за него. А по поводу нашей мотивации, такой вопрос не стоит, когда ты одеваешь футболку национальной сборной. У каждого из нас сейчас на войне есть друзья, родные. Когда ты едешь в сборную, эти люди просят об одном - чтобы ты победил и дал немного положительных эмоций всем людям в стране. Поэтому с мотивацией проблем быть не должно", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч Польша - Украина состоится в пятницу, 7 июня, в Варшаве на Национальном стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Польша - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Ярмоленко

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Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

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