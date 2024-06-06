iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Достижение вдохновляет": Ребров рассказал о дополнительной мотивации на Евро-2024 после триумфа Усика

Тренер сообщил, как в сборной Украины отреагировали на победу соотечественника над Фьюри.
Сегодня, 19:58
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о победе абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри.

По его словам, этот успех дает дополнительную мотивацию футболистам перед Евро-2024, чтобы показать себя с наилучшей стороны на международной арене.

Читай также: Абсолют на матче: Усик посетил финал Лиги чемпионов между Боруссией и Реалом

"Мы все болели за Александра, видели, каким был бой. Очень важная победа для всех нас. Он не просто победил, а победил очень красиво.

Так что это достижение также вдохновляет наших игроков, ведь они увидели, как в мире относятся к Украине. Все наши футболисты видят, что они действительно могут сделать для Украины на Евро", - цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Отметим, также Ребров высказался о ближайшем товарищеском матче с Польшей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Сборная Украины Александр Усик Сергей Ребров

Статьи по теме

"Возможность напомнить всему миру": Ярмоленко высказался о заданиях на Евро-2024 "Возможность напомнить всему миру": Ярмоленко высказался о заданиях на Евро-2024
Польша - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча Польша - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
"Изменения точно будут": Ребров высказался о товарищеском матче с Польшей "Изменения точно будут": Ребров высказался о товарищеском матче с Польшей
Президент Наполи объяснил, почему выбрал Конте новым тренером Президент Наполи объяснил, почему выбрал Конте новым тренером
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Президент Наполи объяснил, почему выбрал Конте новым тренером
Евро-202420:41
"Возможность напомнить всему миру": Ярмоленко высказался о заданиях на Евро-2024
Европа20:20
Реал недоволен плотным календарем на следующий сезон
Украина19:58
"Достижение вдохновляет": Ребров рассказал о дополнительной мотивации на Евро-2024 после триумфа Усика
Евро-202419:53
Моуринью назвал фаворитов на Евро-2024
Европа19:40
Польша - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Европа19:35
"Изменения точно будут": Ребров высказался о товарищеском матче с Польшей
Европа19:19
Барселона может использовать новый финансовый рычаг ради летних трансферов
Евро-202419:00
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
Бокс18:59
Усик - Фьюри: озвучена сумма, собранная на платных трансляциях боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK