"Достижение вдохновляет": Ребров рассказал о дополнительной мотивации на Евро-2024 после триумфа Усика

Тренер сообщил, как в сборной Украины отреагировали на победу соотечественника над Фьюри.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о победе абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри.

По его словам, этот успех дает дополнительную мотивацию футболистам перед Евро-2024, чтобы показать себя с наилучшей стороны на международной арене.

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"Мы все болели за Александра, видели, каким был бой. Очень важная победа для всех нас. Он не просто победил, а победил очень красиво.

Так что это достижение также вдохновляет наших игроков, ведь они увидели, как в мире относятся к Украине. Все наши футболисты видят, что они действительно могут сделать для Украины на Евро", - цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Отметим, также Ребров высказался о ближайшем товарищеском матче с Польшей.

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