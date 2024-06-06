"Изменения точно будут": Ребров высказался о товарищеском матче с Польшей

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал товарищеский матч с Польшей в рамках подготовки к Евро-2024.

"Изменения точно будут. У нас есть три игры, чтобы проверить всех кандидатов.

Я всегда благодарю поляков, мы много игр здесь проводим. Польша много помогает Украине, нашему народу, мы очень благодарны ей за это. Есть много поляков, которые приходят на наши матчи, поддерживают нас. Нам очень комфортно здесь играть.

В ситуации, в которой сейчас наша страна, игрокам не нужны какие-либо мотивационные речи. Иногда мы показываем им обращение наших бойцов. Мы все понимаем, что в Украине футбол не на первом месте. Все футболисты, представляющие сейчас нашу страну, понимают, для кого и для чего они это делают. Им не требуется дополнительная мотивация. Каждый день они смотрят новости, смотрят, как россия уничтожает наши города, убивает наших детей.

Я всегда напоминаю, что мы представляем великую державу, мы боремся за свою независимость. Игроки на футбольном поле показывают, что Украина хочет быть в европейской семье. Поэтому попадание на Евро - большой шаг для того, чтобы наша страна вошла в ЕС".

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"У нас много молодых игроков, у этой сборной очень большой потенциал. Посмотрим, как мы раскроем себя на чемпионате Европы. Это очень перспективная команда на будущее, мы ее будем строить, пытаться показывать результат с молодыми и опытными футболистами.

Сборная Польши? Всем в Европе придет на ум Роберт Левандовски, потому что это яркий футболист, легенда. Сборная Польши заслужила выход на Евро, невзирая на трудности в квалификации. У этой команды есть исполнители высокого уровня. Для тренера важно сделать из своих подопечных сборную, думаю, ему это удалось в отборочном цикле. Когда я в свое время играл против сборной Польши, мы, наверняка, проиграли все матчи. Здесь очень индивидуально сильные игроки, очень важно их организовать", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч Польша - Украина состоится в пятницу, 7 июня, в Варшаве на Национальном стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Польша - Украина.

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