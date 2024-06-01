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Абсолют на матче: Усик посетил финал Лиги чемпионов между Боруссией и Реалом

Интересно, кого в данном противостоянии поддерживает украинский чемпион.
Сегодня, 22:34
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

В субботу, 1 июня, в Лондоне на Уэмбли в финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2023/24 встретились немецкая Боруссия и испанский Реал.

На главном стадионе Англии собралось множество знаменитостей, среди которых нашлось место одному украинцу.

Перед матчем на Уэмбли был замечен абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе по боксу Александр Усик.

Недавно в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей, отобрав у британца пояс чемпиона мира по версии WBC, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе.

Напомним, что на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов между Боруссией и Реалом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Боруссия Дортмунд Реал Мадрид

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